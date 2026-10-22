Ограничения сняли в аэропорту Внуково

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Ограничения на полеты сняли в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Авиагавань временно принимала и выпускала самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Это было связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.

До этого другие аэропорты столичного авиаузла – Домодедово, Шереметьево и Жуковский – были полностью закрыты. Спустя время они возобновили работу в штатном режиме.