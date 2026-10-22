22 октября, 07:45Транспорт
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на работу. Сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов и связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Ранее в авиагавани, а также в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский уже вводились ограничения на полеты в целях безопасности. Позже ограничительные меры были сняты.
На этом фоне авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно скорректировала расписание рейсов. Часть из них была перенесена на другое время, некоторые рейсы отменены, а ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы.
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