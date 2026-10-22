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22 октября, 09:19

Происшествия

Хирурги РДКБ завершили этап лечения мальчика из Сочи после нападения хаски

Фото: телеграм-канал "Сбор средств для Валентина"

В Российской детской клинической больнице (РДКБ) завершили реконструктивное лечение 10-летнего мальчика из Сочи, которому собаки нанесли обширные раны лица. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

На восстановление ушло полтора года и десять операций. С ребенком работала мультидисциплинарная команда: реаниматологи, реконструктивно-пластические хирурги, реабилитологи, медицинские сестры и психологи.

Заместитель главного врача по хирургической работе РДКБ, кандидат медицинских наук Антон Нарбутов объяснил, что в ходе двух операций врачи пересадили центральный участок нижней губы на верхнюю, дождались полного приживления лоскута и провели пластику.

"Теперь рот ребенка полностью закрывается", – добавил он, подчеркнув, что это важно для питания, дикции и речи.

Мальчик также прошел курс реабилитации в Подмосковье – он две недели находился в реабилитационном центре "Кораблик". С ребенком работал психолог. По словам отца ребенка, ему предстоят восстановительные пластические операции на лице. Они займут еще порядка 4–5 лет.

Инцидент произошел 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Сочи. Две домашние хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, съев ему часть лица от глаз до нижней губы.

Сначала ребенка прооперировали в Краснодаре, а после доставили в РДКБ. Операция по восстановлению щеки и верхней губы длилась 14 часов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили хозяину собак, который некоторое время не кормил животных. Собак усыпили. В мае 2025-го суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

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