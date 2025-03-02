Мальчик, пострадавший от нападения собак в Сочи, доставлен в РДКБ Минздрава РФ

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Девятилетнего мальчика, пострадавшего в Сочи от нападения двух хаски, доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России (РДКБ). Об этом рассказали в телеграм-канале медучреждения.

Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной сообщил, что врачи диагностировали у ребенка обширную рвано-укушенную рану лица и бедра.

"Сразу при поступлении пациент был осмотрен реаниматологами и хирургами, проведены необходимые диагностические мероприятия, в том числе компьютерная томография. Ребенок находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое", – добавил врач.

Отмечается, что после завершения дообследования мальчика ждет многоэтапное лечение, которое будет включать комбинированную пластику центральной зоны лица. К лечению привлекут пластических хирургов, добавили в РДКБ.

Собаки напали на мальчика в Сочи 26 февраля. Как выяснили журналисты, ребенок в тот момент шел домой из школы. Спасли его от животных прохожие.

После случившегося отец пострадавшего якобы "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В больнице Краснодара ребенку была сделана операция. При этом, по словам отца ребенка, у мальчика не прижились губа и нос.