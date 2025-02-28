Отец истерзанного собаками в Сочи мальчика заявил, что у сына не прижились нос и губа

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У мальчика, на которого напали собаки в Сочи, не прижились губа и нос. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий отца ребенка, который сейчас едет в Краснодар, где состоится консилиум врачей по дальнейшему лечению пострадавшего.

"Нос и губа практически нежизнеспособные, прожеванные. Один сосуд диаметром около 0,1 миллиметра. Зашил его. Лоскут немного кровит", – объяснил отцу мальчика хирург, проводивший операцию ребенку.

Лицо 9-летнего мальчика было разорвано после того, как 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" на него напали две соседские хаски, которые сорвались с цепи. Как выяснили журналисты, ребенок в тот момент шел домой из школы. Спасли его от животных прохожие.

После случившегося отец пострадавшего якобы "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Отец мальчика заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы. Также из псов вытащили щеки мальчика. В прокуратуре Краснодарского края состояние ребенка оценивали как тяжелое.

На данный момент мальчик находится в больнице Краснодара, где ему была сделана операция. Сейчас состояние ребенка удалось стабилизировать, уточнили СМИ.

Хозяин собак задержан. Он пояснил, что на участок, где находились собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить животных. Однако, по данным СМИ, в этот раз он не приезжал домой примерно 10 дней из-за непогоды.

В результате ему было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Мужчина признал свою вину.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил после случившегося увеличить наказание до 3 лет лишения свободы для хозяев собак, если действия их питомцев привели к гибели человека. Кроме того, он призвал увеличить до 50 тысяч рублей штраф за самовыгул животных.

