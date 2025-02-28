ТАСС: состояние ребенка, на которого напали собаки в Сочи, стабилизировалось

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Состояние мальчика, на которого напали две хаски в Сочи, стабилизировалось, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам собеседника агентства, состояние ребенка остается "тяжелым и опасным".

Две хаски сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика, разорвав ему все лицо, 26 февраля. СМИ выяснили, что в тот момент ребенок шел домой из школы, а спасли его от псов прохожие.

Хозяин собак, который был задержан в тот же день, утверждал, что на участок, где находились собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, по данным журналистов, в этот раз мужчина не приезжал к животным около 10 дней из-за непогоды. Позже хозяину животных было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности.

После нападения, писали СМИ, отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. В прокуратуре Краснодарского края оценивали состояние мальчика как тяжелое. Он был перевезен в городскую больницу. Врачи провели операцию.

Отец пострадавшего ребенка сообщал, что напавшие собаки съели у сына часть лица от глаз до нижней губы. Также из пастей псов вытащили щеки мальчика. При этом хирург, который оперировал ребенка, назвал нос и оставшуюся губу почти нежизнеспособными.