Бурматов: владельцев за смертельные нападения собак нужно сажать на срок до 3 лет

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Депутат Государственной думы Владимир Бурматов предложил увеличить до 3 лет лишения свободы для владельцев собак, в результате нападения которых погибли люди.

"Владелец, который либо не уследил, либо отпустил на самовыгул, в случае причинения должен нести соответствующую ответственность. <...> Мы предлагаем до трех лет ужесточить такую уголовную статью, как причинение смерти по неосторожности", – передает ТАСС слова Бурматова.

Кроме того, депутат предложил увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул собак.

Между тем председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак. Спикер Госдумы обратил внимание, что родители детей, покалеченных и погибших от укусов бездомных собак, испытывают горе, поэтому депутаты должны осознавать ответственность перед ними.

Ранее в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку. Следователи выяснили, что ребенок гулял недалеко от места, где местная жительница содержала своих животных. Собаки свободно перемещались по территории, оставаясь без присмотра, так как участок не был оборудован вольерами. Женщина рассказала, что вышла из дома только в тот момент, когда услышала на улице хлопки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.