В Хабаровском крае возбуждено дело после нападения бездомных собак на мужчину

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Следователи возбудили дело о халатности после нападения бездомных собак на мужчину в Хабаровском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сам мужчина, как уточнили в ведомстве, не пострадал. В Сети пишут, что несколько крупных стай собак нападают на жителей поселка Монгохто.

Ранее бездомная собака напала на ребенка, стоявшего на остановке в Центральном районе Тольятти, а также на женщину, которая пыталась его защитить. В результате взрослая была госпитализирована.

До этого собака напала на четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске. Инцидент произошел на участке частного дома, расположенного в СНТ "Ветеран". Девочка была госпитализирована с травмами головы и шеи. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

