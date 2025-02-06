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06 февраля, 12:57

Происшествия

В Хабаровском крае возбуждено дело после нападения бездомных собак на мужчину

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Следователи возбудили дело о халатности после нападения бездомных собак на мужчину в Хабаровском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сам мужчина, как уточнили в ведомстве, не пострадал. В Сети пишут, что несколько крупных стай собак нападают на жителей поселка Монгохто.

Ранее бездомная собака напала на ребенка, стоявшего на остановке в Центральном районе Тольятти, а также на женщину, которая пыталась его защитить. В результате взрослая была госпитализирована.

До этого собака напала на четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске. Инцидент произошел на участке частного дома, расположенного в СНТ "Ветеран". Девочка была госпитализирована с травмами головы и шеи. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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