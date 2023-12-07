Бродячая собака покусала двух человек в Тольятти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бездомная собака напала на ребенка, стоявшего на остановке в Центральном районе Тольятти, а также на женщину, которая пыталась его защитить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Там уточнили, что информация о произошедшем появилась в соцсетях и местных СМИ вечером 6 декабря. Собака сначала напала на девочку, а потом на женщину, в результате чего последнюю госпитализировали. Прокуратура области начала проверку по факту исполнения закона об обращении с безнадзорными животными, после проведения которой правоохранители дадут оценку действиям ответственных лиц, а также примут меры прокурорского реагирования.

Также доследственную проверку организовало следственное управление СК РФ по региону, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области, по данному факту организовали проверку.

Судя по кадрам видео, которое распространилось в соцсетях, жительница Рабочего поселка убежала от собак, скрывшись в машине. Региональная прокуратура заявила, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Оренбургской области началась тотальная ловля бродячих собак