Следователи допросили хозяйку собак, загрызших ребенка в Ставрополе

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Следователи допросили хозяйку собак, которые ранее насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Трагедия произошла 23 февраля на улице Чапаева. Следователи выяснили, что ребенок гулял недалеко от места, где местная жительница содержала своих собак. Животные свободно перемещались по территории, оставаясь без присмотра, так как участок не был оборудован вольерами, добавили в СКР.



"В результате собаки напали на девочку, причинив ей множественные повреждения. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать собак, выстрелив в них. Однако спасти ребенка не удалось", – уточнили в пресс-службе.

Женщина рассказала, что вышла из дома только в тот момент, когда услышала на улице хлопки.

"Я не поняла в чем дело, думала, просто укусили. Очень сильно испугалась и пошла в конец огорода, увидела группу МЧС. Там, где народ был, я туда не пошла, остановилась и стояла", – объяснила задержанная.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, а также допрашивают свидетелей инцидента. Кроме того, назначены судебные экспертизы.

"В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения", – заключили в СК.

Ранее парламент Тувы принял закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных, за проект проголосовали 28 депутатов. Такое решение в местном Минюсте объяснили большим количеством агрессивных бродячих собак. Усыпление животных будет применяться в том случае, если они проявляют агрессию.