В Туве разрешили усыплять опасных бездомных животных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парламент Тувы принял закон об эвтаназии социально опасных бездомных животных, за проект проголосовали 28 депутатов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя министерства юстиции республики.

Такое решение он объяснил большим количеством в регионе агрессивных собак, у которых нет владельцев. По словам представителя ведомства, инициатива предполагает усыпление животных в пунктах временного содержания.

Он добавил, что эвтаназия для животных будет применяться в том случае, если они будут проявлять агрессию. Однако решение будет принимать комиссия.

"Много жалоб поступает в мэрию города, Следственный комитет. И нам даже пишут письма, что были зарегистрированы случаи нападения (бездомных животных. – Прим. ред.) на детей, на взрослых", – сказал представитель министерства.

В декабре прошлого года аналогичный закон приняли в Астраханской области. Согласно проекту, бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней. После этого, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами.

До этого усыплять бездомных и агрессивных животных разрешили и власти Республики Алтай.

При этом юрист Светлана Зиберт назвала недееспособными подобные методы. Она подчеркнула, что для решения вопроса необходимо дополнительно работать с людьми. Умерщвление нельзя считать гуманным, поскольку в реальности процедура эвтаназии бывает жестокой, указала эксперт.

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