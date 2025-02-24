Сбросивший кошку с обрыва в Крыму признал вину

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина, сбросивший кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо", признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись, полученную от оперативных служб Крыма.

Правоохранители узнали об этом инциденте в результате мониторинга сети Интернет. Они нашли видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина, находившийся на территории архитектурно-выставочного комплекса, выбросил кошку с обрыва.

В связи с этим была организована проверка по факту жестокого обращения с животным, в результате которой полицейские задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.

"Он (кот. – Прим. ред.) начал сопротивляться, вырываться, ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял", – сказал злоумышленник.

Ранее волонтеры обнаружили живую собаку с простреленной головой в мусорном баке в городе Волжском Волгоградской области. Они доставили животное в ветклинику, где выяснилось, что пес был ранен не пулей, а пыжом от охотничьего ружья.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что собаку к мусорной площадке привезли мужчина и мальчик. Вышедший из автомобиля водитель вытащил животное за хвост из багажника и кинул собаку в бак, а затем прикрыл картонками, чтобы никто не увидел. После этого ребенок надел рюкзак и, вероятно, пошел в школу.