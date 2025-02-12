12 февраля, 12:59Происшествия
Перевозившего енотов на крыше авто водителя в Сочи привлекли к ответственности
Нарушителя выявили и остановили в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Правоохранителям нарушитель рассказал, что перевозкой животных занимался по просьбе знакомого, а на крышу их посадил, чтобы еноты не испортили салон.
Как добавили в ведомстве, животные в ходе поездки не пострадали.
Тем временем в Забайкалье пресекли перевозку краснокнижных птиц. Сотрудники краевого ФСБ остановили машины, в которых перевозили трех соколов-балобанов и сокола-кречета.
При этом птицы были обездвижены и спрятаны. По оценкам специалистов-орнитологов, состояние пернатых удовлетворительное, их осмотрели ветеринары и поместили в зоопитомник. Возбуждено уголовное дело.
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