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26 декабря, 15:30

Происшествия

Новости регионов: перевозку краснокнижных птиц пресекли в Забайкалье

Новости регионов: перевозку краснокнижных птиц пресекли в Забайкалье

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Перевозку краснокнижных птиц пресекли в Забайкалье. Сотрудники краевого ФСБ остановили машины, в которых перевозили трех соколов-балобанов и сокола-кречета. При этом птицы были обездвижены и спрятаны. По оценкам специалистов-орнитологов, состояние пернатых удовлетворительное, их осмотрели ветеринары и поместили в зоопитомник. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодаре произошла серьезная авария с большегрузом. Многотонник столкнулся с трактором, который был погружен на трал. Водителя грузовика заблокировало в кабине. Дорогу частично перекрыли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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