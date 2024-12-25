29 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

Фото: телеграм-канал Sputnik Азербайджан

После крушения самолета Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines в больницу доставлены 29 выживших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления аварийно-спасательных служб МЧС Казахстана Кайрата Жанаспаева.

По данным МЧС республики, на борту упавшего судна находились 69 человек. Среди них – 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. В ведомстве также отметили, что до падения экипаж самолета сообщил об аварийной ситуации, планируя совершить посадку в Актау.

Для ликвидации последствий ЧП на данный момент задействованы более 700 человек и 82 единицы техники.

"Всего 29 пострадавших, из них в областную больницу доставлены 27 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет, их готовят к операции", – подтвердили, в свою очередь, в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На месте крушения возник пожар.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".