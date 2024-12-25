25 декабря, 10:00 (обновлено 25.12.2024 11:00)Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Казахстане
Фото: tengrinews.kz
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау на западе Казахстана. Об этом заявило МЧС республики в телеграм-канале.
В ведомстве заявили, что на место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС.
"По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", – заявили в МЧС.
В свою очередь, в министерстве транспорта Казахстана заявили, что разбившийся самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Судно летело из Баку в Грозный.
Кроме того, пресс-служба ведомства подтвердила крушение самолета вблизи Актау. По данным министерства, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Турции упал медицинский вертолет, из-за чего погибли 4 человека – два пилота и два медработника. Инцидент случился в провинции Мугла. При взлете он врезался в верхние этажи больницы. В качестве одной из причин катастрофы рассматриваются плохие метеоусловия.