Авиакомпания American Airlines возобновила рейсы после технического сбоя

Фото: depositphotos/kasto

Авиакомпания American Airlines сообщила о возобновлении отправки и приема рейсов, которые были приостановлены из-за технических проблем. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявили в компании, проблема произошла в системе обеспечения полетов, которая позволяет отправлять рейсы American Airlines, а также осуществлять посадку пассажиров в самолеты.

"Наша команда усердно работает, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов туда, куда им нужно", – уточнили представители авиакомпании.

Ранее проблемы в работе систем многих аэропортов и банков возникли из-за масштабного сбоя в программах Microsoft, который произошел утром 19 июля. Позже в корпорации сообщили о восстановлении в работе всех систем.

При этом сбой не затронул деятельность аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества Независимых Государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживались несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу.

