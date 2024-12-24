24 декабря, 21:48Транспорт
Авиакомпания American Airlines возобновила рейсы после технического сбоя
Фото: depositphotos/kasto
Авиакомпания American Airlines сообщила о возобновлении отправки и приема рейсов, которые были приостановлены из-за технических проблем. Об этом сообщает телеканал CNN.
Как заявили в компании, проблема произошла в системе обеспечения полетов, которая позволяет отправлять рейсы American Airlines, а также осуществлять посадку пассажиров в самолеты.
"Наша команда усердно работает, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов туда, куда им нужно", – уточнили представители авиакомпании.
Ранее проблемы в работе систем многих аэропортов и банков возникли из-за масштабного сбоя в программах Microsoft, который произошел утром 19 июля. Позже в корпорации сообщили о восстановлении в работе всех систем.
При этом сбой не затронул деятельность аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества Независимых Государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживались несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу.
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