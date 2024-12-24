PYOK: экипаж Swiss Air Lines обратился в больницу из-за задымления на борту

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Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в пассажирском самолете авиакомпании Swiss Air Lines, были госпитализированы в Австрии после аварийной посадки, вызванной задымлением на борту, передает портал PYOK.

Воздушное судно следовало по маршруту Бухарест – Цюрих, но было вынуждено совершить посадку в австрийском Граце. Пассажиров эвакуировали на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Позже перевозчик сообщил, что у самолета возникли неполадки с двигателем, в результате чего в салоне и кабине пилотов произошло задымление.

Ранее рейс FV6127 Санкт-Петербург – Москва совершил вынужденную посадку. Позже стало известно, что самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка.