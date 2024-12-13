ТАСС: причиной вынужденной посадки рейса Петербург – Москва стал незакрытый люк

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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейса Санкт-Петербург – Москва вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка, передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", – отметил собеседник.

Рейс FV6127 Санкт-Петербург – Москва совершил вынужденную посадку 13 декабря в 08:22. Аварийная ситуация в воздушной гавани не объявлялась. Пассажиры должны были вылететь в место назначение на резервном рейсе. При этом пресс-служба аэропорта тогда опровергала разгерметизацию самолета.

