13 декабря, 10:15Транспорт
Летевший из Петербурга в Москву самолет вынужденно вернулся в аэропорт
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Москва, вынужденно совершил посадку в аэропорту через некоторое время после взлета из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Посадка была совершена штатно, уточнил представитель авиакомпании.
Самолет приземлился в 08:22. Рейс планировали выполнить на запасном самолете после 09:00. В аэропорту не было объявлено об аварийной ситуации.
В пресс-службе аэропорта Пулково заявили, что в настоящее время работа аэропорта осуществляется в штатном режиме, и все взлеты и посадки выполняются в соответствии с графиком. Технические специалисты проводят проверку Superjet.
Некоторые СМИ писали, что посадка произошла по причине разгерметизации самолета, однако в пресс-службе аэропорта эту информацию опровергли.
Ранее в Якутии самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск", следовавший рейсом Братск – Олекминск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту происшествия, во время которой будут установлены обстоятельства случившегося.
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