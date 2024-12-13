Летевший из Петербурга в Москву самолет вынужденно вернулся в аэропорт

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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Москва, вынужденно совершил посадку в аэропорту через некоторое время после взлета из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Посадка была совершена штатно, уточнил представитель авиакомпании.

Самолет приземлился в 08:22. Рейс планировали выполнить на запасном самолете после 09:00. В аэропорту не было объявлено об аварийной ситуации.

В пресс-службе аэропорта Пулково заявили, что в настоящее время работа аэропорта осуществляется в штатном режиме, и все взлеты и посадки выполняются в соответствии с графиком. Технические специалисты проводят проверку Superjet.

Некоторые СМИ писали, что посадка произошла по причине разгерметизации самолета, однако в пресс-службе аэропорта эту информацию опровергли.

Ранее в Якутии самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск", следовавший рейсом Братск – Олекминск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту происшествия, во время которой будут установлены обстоятельства случившегося.