Самолет непальской авиакомпании загорелся в аэропорту Катманду

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Самолет авиакомпании Saurya Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту непальской столицы Катманду и загорелся, сообщает портал Кhabarhub.

ЧП произошло при взлете. На борту находились 19 человек. Информации о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, самолет следовал рейсом Катманду – Покхара.

12 июля Sukhoi Superjet 100 разбился в лесном массиве Подмосковья. Он летел из деревни Третьяково Московской области (аэродром Луховицы) в Москву (аэропорт Внуково).

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.