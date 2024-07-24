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24 июля, 09:05

Происшествия

Самолет непальской авиакомпании загорелся в аэропорту Катманду

Фото: телеграм-канал BRIEF

Самолет авиакомпании Saurya Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту непальской столицы Катманду и загорелся, сообщает портал Кhabarhub.

ЧП произошло при взлете. На борту находились 19 человек. Информации о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, самолет следовал рейсом Катманду – Покхара.

12 июля Sukhoi Superjet 100 разбился в лесном массиве Подмосковья. Он летел из деревни Третьяково Московской области (аэродром Луховицы) в Москву (аэропорт Внуково).

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

Предварительной причиной крушения SSJ 100 назвали ошибку установки датчиков

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