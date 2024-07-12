Самолет Sukhoi Superjet 100 упал под Коломной

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Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, воздушное судно выполняло тестовый полет без пассажиров после планового ремонта. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

По информации СМИ, самолет, принадлежащий "Газпромавиа", вылетел из аэропорта Жуковский, через некоторое время он подал сигнал бедствия. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. При заходе на третий круг он упал в лесном массиве, после чего взорвался.

Ранее в Грузии разбился военный вертолет. Он упал в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. В результате ЧП погиб летчик.

До этого самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Причиной падения борта стала техническая неисправность. Крушение произошло в безлюдном месте.

