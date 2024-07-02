02 июля, 13:31Происшествия
Военный вертолет разбился в Грузии
Фото: РИА Новости/Sputnik
В Грузии разбился военный вертолет. Об этом сообщил телеканал "Пирвели".
По его данным, вертолет упал в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли.
В результате ЧП погиб один человек – летчик, передает новостной портал "Инфо Рустави". Информацию о погибшем подтвердил порталу представитель мэрии села Дисвели Зураб Шаинидзе.
Обстоятельства произошедшего выясняет МВД Грузии, добавляет информагентство "Интерпрессньюс".
Между тем самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Причиной падения воздушного судна стала техническая неисправность. Крушение произошло в безлюдном месте.