Пилот упавшего в Калмыкии самолета госпитализирован

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Пилота упавшего в Яшкульском районе Калмыкии легкомоторного сверхлегкого воздушного судна СП-30 госпитализировали. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным комитета, утром 10 июня произошло столкновение крыла самолета с электрическим столбом. Это случилось во время выполнения пилотом авиационно-химических работ на участке сельского хозяйства.

Происшествие случилось в 10 километрах южнее поселка Хар-Толга Яшкульского района. Самолет потерпел крушение, пилота с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Ранее истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны. По данным правоохранителей, оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. Самолет потерпел крушение в поле недалеко от села Ширасгаон.