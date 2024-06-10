10 июня, 09:31Происшествия
Пилот упавшего в Калмыкии самолета госпитализирован
Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"
Пилота упавшего в Яшкульском районе Калмыкии легкомоторного сверхлегкого воздушного судна СП-30 госпитализировали. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным комитета, утром 10 июня произошло столкновение крыла самолета с электрическим столбом. Это случилось во время выполнения пилотом авиационно-химических работ на участке сельского хозяйства.
Происшествие случилось в 10 километрах южнее поселка Хар-Толга Яшкульского района. Самолет потерпел крушение, пилота с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
Ранее истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны. По данным правоохранителей, оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. Самолет потерпел крушение в поле недалеко от села Ширасгаон.
Неисправность двигателя стала основной причиной аварийной посадки легкомоторного самолета