NDTV: истребитель Су-30 разбился в Индии во время испытательного полета

Фото: 123RF/ruge75

Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации правоохранителей, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Самолет потерпел крушение в поле около села Ширасгаон.

Согласно данным источников телеканала, истребитель вылетел из Озара в Махараштре. Он находился на испытательном полете после ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited. Вместе с тем на данный момент самолет не находится на вооружении ВВС Индии.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы, пилотам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что военный самолет США упал в аэропорту города Альбукерке в штате Нью-Мексико. На борту истребителя находился один пилот, после инцидента он был госпитализирован.

До этого вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в Мурманской области. Инцидент произошел в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения. По предварительным данным, вертолет следовал на турбазу из села Ловозера.