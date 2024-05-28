Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в Мурманской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения. По предварительным данным, вертолет следовал на турбазу из села Ловозера.

"Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Причина – техническая неисправность двигателей", – говорится в сообщении.

В момент аварийной посадки на борту воздушного судна находились 7 человек, включая трех членов экипажа и четверых пассажиров. Для эвакуации людей на место отправили аварийно-спасательный отряд. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Ранее самолет рейса Санкт-Петербург – Уфа совершил экстренную посадку в Кирове. Решение не объяснили пассажирам, однако один из находившихся на борту заявил, что пилот сообщал о технических неисправностях судна. После посадки пассажирам обеспечили резервный борт.

