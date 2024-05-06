Самолет рейса Москва – Оренбург подал сигнал тревоги

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Самолет Airbus A321, который следовал из Москвы в Оренбург, подал сигнал тревоги и повернул в сторону Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

"Он провел в полете 30 минут. Самолет также снизился до высоты 3 тысячи метров", – сказано в сообщении.

Между тем РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что причиной инцидента стали технические неполадки. Собеседник агентства подчеркнула, что обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что санитарный самолет Ан-2, на борту которого были пятеро человек, совершил аварийную посадку на водоем в Казахстане.

В Минтрансе республики уточнили, что воздушное судно с государственным регистрационным знаком UP-A0124 авиакомпании "Навигатор" выполняло рейс Аркалык – Аксункар (Костанай).

Всех эвакуировали департаментом по ЧС по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык, добавили в министерстве. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте начали расследование.

