Санитарный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на водоем в Казахстане

Фото: телнграм-канал "ҚР Көлік министрлігі / Министерство транспорта РК"

Санитарный самолет Ан-2, на борту которого были пятеро человек, совершил аварийную посадку на водоем в Казахстане. Об этом сообщило министерство транспорта республики в телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что воздушное судно с государственным регистрационным знаком UP-A0124 авиакомпании "Навигатор" выполняло рейс Аркалык – Аксункар (Костанай). По неизвестным причинам самолет резко снизил высоту и съехал на водоем (талые воды).

По информации министерства, на борту были два члена экипажа и три служебных пассажира. Всех эвакуировали департаментом по ЧС по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте отправились на место, говорится в публикации.

В связи с инцидентом создана комиссия по расследованию авиационного происшествия, причины и обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 экстренно приземлился вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края. Как рассказали правоохранители, посадка была вынужденная из-за технической неисправности. Пострадавших нет.