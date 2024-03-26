Причиной экстренной посадки самолета в Чите стало подозрение на утечку топлива

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Подозрение на утечку топлива названо предварительной причиной экстренной посадки в Чите самолета Boeing 737 авиакомпании "Россия", следовавшего рейсом SDM 6879 Красноярск – Благовещенск. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что на борту судна находились 172 пассажира, никто не пострадал. Читинская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Читы, организован их личный прием.

Ранее утром сообщалось, что Boeing готовится к аварийной посадке в Чите. Позднее стало известно, что экстренная посадка была запрошена по технической причине.

До этого самолет румынской компании Таrом вернулся в аэропорт Бухареста из-за удара молнии. Авиалайнер летел в Кишинев.