Летевший из Красноярска в Благовещенск самолет готовится к аварийной посадке в Чите

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Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Красноярск – Благовещенск, готовится к аварийной посадке в Чите. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите", – говорится в сообщении.

В авиаслужбах добавили, что сейчас самолет снижается и готовится к посадке.

Накануне сообщалось, что самолет румынской компании Таrом вернулся в аэропорт Бухареста из-за удара молнии. Воздушное судно направлялось в Кишинев. В СМИ писали, что никто не пострадал.

До этого стало известно, что самолет, направляющийся из Москвы в Стамбул, экстренно сел в аэропорту Волгограда. Посадка произошла из-за агрессивного поведения пассажира. Его сняли с рейса и передали линейному отделению полиции, заявила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.