Пилоты севшего в поле под Новосибирском А320 находятся в отпуске без содержания

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Посадившие самолет A320 в поле под Новосибирском пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" в настоящее время находятся в отпуске без содержания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее в СМИ писали, что командира самолета Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова отстранили от работы якобы по результатам внутренней комиссии "Уральских авиалиний". Семенов рассказал, что они уже три месяца находятся в отпуске без содержания. В качестве альтернативы им якобы предлагали работу за оклад в 15 тысяч рублей.

"До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания", – сказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Ситуация случилась 12 сентября 2023 года. Воздушное судно летело из Сочи в Омск. В результате самолет экстренно сел в поле под Новосибирском. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Пассажиры были эвакуированы, за медпомощью после посадки обратились пять человек. Позже выяснилось, что серьезных травм из них никто не получил. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств произошедшего.

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