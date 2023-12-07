Севший в поле под Новосибирском самолет Airbus A320 спишут в утиль

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Экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" разберут на запчасти и спишут в утиль. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, которые близки к авиавластям.

Один из собеседников издания заявил, что в РФ нет организаций, которые взяли бы на себя ответственность за возвращение этого воздушного судна в эксплуатацию без проведения необходимых мероприятий по исследованию прочности конструкции борта. По его словам, подобные работы еще никогда не проводились в стране.

В свою очередь, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев уточнил, что у российских специалистов, которые освоили в рамках D-Check (самая сложная форма техобслуживания. – Прим. ред.) практически полную разборку и последующую сборку самолетов семейства Airbus A320, есть достаточно компетенций, чтобы осуществить все проверки по правилам. Но никто не будет брать на себя ответственность за результаты таких мероприятий, подчеркнул он.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, сотрудники агентства еще не проводили оценку перспектив восстановления летной годности севшего в поле самолета. Это связано с тем, что правоохранители все еще проводят расследование ситуации.

По словам гендиректора и владельца авиакомпании Сергея Скуратова, этот самолет не способен взлететь с пшеничного поля. Чтобы сделать это, следует возвести взлетную полосу, что экономически нецелесообразно, указал он. Вместе с тем он отметил, что севший в поле Airbus A320 застрахован.

Днем ранее Эдуард Семенов, один из пилотов этого самолета, рассказал, что руководство "Уральских авиалиний" попросило пилотов написать заявление об увольнении по собственному желанию. Он согласился с тем, что во время полетов могли присутствовать ошибки, однако они выбрали площадку и посадили судно, спасли человеческие жизни. Семенов подчеркнул, что похожих случаев можно пересчитать по пальцам, а их ситуация – единственная.

Сам инцидент произошел 12 сентября, самолет следовал по маршруту из Сочи в Омск. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Сотрудники оперативно эвакуировали пассажиров, за медпомощью после посадки обратились пять человек. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

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