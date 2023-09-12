За медпомощью после экстренной посадки Airbus A320 обратились пять человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

За медпомощью после экстренной посадки Airbus A320 "Уральских авиалиний" в Новосибирской области обратились пять человек, сообщили в Минздраве региона.

После осмотра пассажиров двоих взрослых направили в больницу на рентген с предварительным диагнозом "ушиб". Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте – они жаловались на повышение артериального давления и приступ бронхиальной астмы.

Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле посадки – у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

В пункте временного размещения пассажиров самолета дежурят 25 медиков дежурят. Работают три бригады скорой помощи Убинской ЦРБ и две бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы.

По уточненной информации, на борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Двое из них – в возрасте меньше года.

Утром 12 сентября стало известно, что пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

По данным экстренных служб, предварительной причиной происшествия является отказ гидросистемы в полете. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в результате аварийной посадки горения не произошло.

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента. Также сообщалось, что всех пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в ближайшем населенном пункте.

Для оказания помощи организован Оперативный штаб. Из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направили шесть автобусов для организации перевозки в Новосибирск. Развернуты два пункта временного размещения.

Работают силы пожарно-спасательного гарнизона, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России. С 07:00 по московскому времени на базе главного управления ГУ МЧС России по Новосибирской области работает горячая линия. Позвонить можно по номеру 8 (383) 239-99-99.

Самолет Airbus А320 сообщил об аварийной посадке в Шереметьево