Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета под Новосибирском

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

По предварительным данным прокуратуры, аварийная посадка произошла по технической причине. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, по уточненной информации, на борту самолета находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. В данный момент всех пассажиров эвакуировали, разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

К месту посадки направляются шесть пассажирских автобусов, которые доставят людей в пункт временного размещения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в результате аварийной посадки горения не зафиксировано. Глава региона поручил своему заместителю Сергею Семке и главу Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

До этого самолет из Белграда совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе.