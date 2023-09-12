12 сентября, 06:27Происшествия
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в поле
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Всего на борту воздушного судна находятся 159 пассажиров и 23 члена экипажа.
К месту происшествия направили оперативную и аэромобильную группы регионального МЧС. Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры.
Ранее рейс авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно приземлился в Ташкенте в связи с плохим самочувствием пассажира.
До этого сообщалось, что пассажирский самолет из Белграда совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе.
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