В Новосибирской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в поле

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Всего на борту воздушного судна находятся 159 пассажиров и 23 члена экипажа.

К месту происшествия направили оперативную и аэромобильную группы регионального МЧС. Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Ранее рейс авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно приземлился в Ташкенте в связи с плохим самочувствием пассажира.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет из Белграда совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе.