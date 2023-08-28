Двухлетний ребенок перенес остановку сердца на борту самолета в Индии – СМИ

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У двухлетней девочки остановилось сердце на борту самолета, следовавшего из Бангалора в Дели. Об этом сообщает портал News 18.

Команде из пяти медиков Всеиндийского института медицинских наук удалось спасти жизнь ребенка. Врачи летели тем же рейсом. Девочка была без сознания, специалисты не могли прощупать ее пульс, конечности и губы ребенка посинели, и случилась остановка сердца.

Экипаж самолета авиакомпании Vistara отправил запрос на экстренную посадку в Нагпуре, через 45 минут ребенка передали скорой помощи в стабильном состоянии.

До этого самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, но, несмотря на оказанную помощь, мужчина умер. Что стало причиной ухудшения самочувствия пилота, не уточняется. По данным СМИ, он был командиром судна, а в Latam проработал 25 лет.

В сентябре прошлого года пилот рейса Новокузнецк – Санкт-Петербург умер на борту самолета. Пилот скончался на борту самолета еще до приезда скорой помощи. Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи.

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