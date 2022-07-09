Самолет Сочи – Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Пассажирский самолет, выполняющий рейс по маршруту Сочи – Омск, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что Boeing 737 изменил курс и готовится к посадке в Уфе. Причины сигнала тревоги устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Борт снизился до 6,5 тысячи метров. Позднее он снова набрал высоту и направился в пункт назначения.

До этого самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий пассажирский рейс Москва – Махачкала, подал сигнал тревоги в небе над Самарской областью.