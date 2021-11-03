Самолет рейса Москва – Братск вынужденно сел в Новосибирске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Самолет, следовавший из Москвы в Братск, сел в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству, вынужденная посадка потребовалась из-за болезни пассажира. Его сняли с рейса и госпитализировали.

После этого борт направился по маршруту. Он провел в новосибирском аэропорту около часа.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у него сработал датчик неисправности системы управления.