Самолет Москва – Самара вернулся в Шереметьево из-за течи топлива

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Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет Boeing 737, следовавший рейсом Москва – Самара, вернулся в аэропорт отправления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Сообщается, что посадка лайнера прошла благополучно.
"Предварительная причина возврата – течь топлива из двигателя", – объяснил источник.
Ранее пассажирский Boeing-737 произвел экстренную посадку в Симферополе. На борту произошла нештатная ситуация – в двигателе возникли вибрации. В самолете находились около 170 человек.
До этого пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Уточнялось, что экипаж совершил посадку с одним выключенным двигателем, такое решение было принято согласно инструкциям.
На борту лайнера, летевшего из Минска в Анталью, находились 207 человек, включая семь членов экипажа.
Пассажирский Boeing экстренно сел в Симферополе
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