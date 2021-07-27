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Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии. Информацию об этом распространила телекомпания KCRA.

По данным СМИ, инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту Ираки-Тахо. Крушение потерпел самолет бизнес-класса Bombardier CL 600.

Очевидцы утверждают, что на месте крушения произошел серьезный пожар. При этом о пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее три человека погибли в результате крушения маломестного самолета в Германии. Катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.

На борту самолета в момент падения находились четыре человека. В результате случившегося погибли двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот.

До этого крушение лайнера произошло вблизи поселка Палана на Камчатке. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета должна быть оказана в ближайшее время.