03:59
Фото: depositphotos/Chalabala
Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии. Информацию об этом распространила телекомпания KCRA.
По данным СМИ, инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту Ираки-Тахо. Крушение потерпел самолет бизнес-класса Bombardier CL 600.
Очевидцы утверждают, что на месте крушения произошел серьезный пожар. При этом о пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Ранее три человека погибли в результате крушения маломестного самолета в Германии. Катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.
На борту самолета в момент падения находились четыре человека. В результате случившегося погибли двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот.
До этого крушение лайнера произошло вблизи поселка Палана на Камчатке. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.
Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.
Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета должна быть оказана в ближайшее время.
Спасатели продолжают поиски на месте крушения самолета Ан-26
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: