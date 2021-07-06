МЧС сообщило о пропаже связи с пассажирским самолетом на Камчатке

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Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. На борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС и прокуратуру сообщает ТАСС.

"Пропал со связи самолет Ан-26. Подробности выясняем", – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Камчатские авиалинии", пропавший самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, крушение пока не подтверждается. Уточняется, что в указанное время борт не вышел на плановый сеанс связи.

По данным источника, самолет мог упасть в море. Это могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости.

На поиски вылетели спасатели. По данным местных властей, район маршрута пропавшего Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии совершил экстренную посадку вертолет. Приземление произошло в поле с подсолнухами, никто не пострадал. По данным спасателей, при осмотре вертолета была обнаружена открытая дверь кабины пилота.