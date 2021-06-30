Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета в Подмосковье

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Проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в городском округе Лыткарино организована Следственным комитетом, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.

Ранее стало известно, что в подмосковном лесу совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Согласно предварительной информации, два человека пострадали.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметила Марковская.

Кроме того, проверку проводит и Московская межрегиональная транспортная прокуратура, рассказала старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

"Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", – прокомментировала Короткова.

На место ЧП также выехал Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Игорь Герасимов. Процесс проверки будет контролировать межрегиональная транспортная прокуратура.

