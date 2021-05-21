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Происшествия

14:36 (обновлено 21.05.2021 14:59)

Две женщины пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Тюменской области

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "112"

Две женщины получили травмы в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Тюменской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, всего на борту находились семь человек. Степень тяжести состояния пострадавших уточняется.

Глава Лайтамакского сельского поселения, где сел самолет, Марат Биктимиров рассказал, что лайнер принадлежит авиакомпании Utair.

"В связи с жесткой посадкой в Тюменской области воздушного судна транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека. У мужчины и женщины, которые якобы угнали самолет, не было навыков управления воздушным судном.

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