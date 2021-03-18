Девять человек погибли при крушении вертолета афганского спецназа – СМИ

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Вертолет афганского спецназа потерпел крушение в центральной части Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
По данным источников, вертолет упал в провинции Вардак. В результате случившегося погибли 9 человек.
О причинах случившегося не сообщается.
Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в США. Лайнер рухнул на автомобиль. В результате инцидента погибли два человека.
21 февраля в штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС страны. Авиакатастрофа случилась рядом с городом Халапа. В результате происшествия погибли семь человек.