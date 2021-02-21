На востоке Мексики разбился самолет

Фото: Zuma\TASS\ Durango Civil Protection Dept

В штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС страны. Погибли семь человек, находившиеся на борту, сообщает газета "Универсаль" со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что авиакатастрофа случилась рядом с городом Халапа. На место прибыли спасатели и представители властей. В Министерстве обороны республики пока не давали комментариев по данной ситуации. Также не были обнародованы сведения о возможных причинах трагедии.

Ранее самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже в Нигерии. По информации местной газеты Daily Post все находившиеся на борту самолета погибли. При этом руководитель ведомства призвал сограждан сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования со стороны военных.