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Военный вертолет разбился в США. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение в округе Монро в американском штате Нью-Йорк. По данным офиса шерифа округа, на борту воздушного судна в момент катастрофы находились три человека.

"Военный вертолет <...> упал на поле <...> в городе Мендон в 18:32 (02:32 четверга по московскому времени)", – передает пресс-служба офиса.

По данным СМИ, все находившиеся на борту люди погибли.

Ранее вертолет разбился в департаменте Савойя на востоке Франции. Жертвами крушения стали пять человек.