Прокуратура проводит проверку после падения вертолета в Вологодской области

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Прокуратура проверяет информацию о падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о крушении вертолета Robinson. Вологодская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

По предварительным данным, летательный аппарат выполнял коммерческий рейс компании АэроСоюз по маршруту Вологда – Великий Устюг. Соответствующая заявка была подана в территориальный орган управления воздушного движения.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку недалеко от города Среднеколымска в Якутии.

Спасатели смогли найти всех находившихся на борту людей – пилота и шестерых пассажиров. Никто не пострадал.