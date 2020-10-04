Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что происшествие случилось около 8:00 (2:00 по московскому времени) недалеко от города Среднеколымск.

"Совершил жесткую посадку вертолет Ми-2", – рассказали в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

Там отметили, что на поиски пассажиров и экипажа в ближайшее время будет направлено воздушное судно Ми-8.

Ранее самолет совершил жесткую посадку в Самарской области. Инцидент произошел в районе села Семеновка. Пилот лайнера был госпитализирован.