Самолет совершил жесткую посадку в Самарской области

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.

Известно, что инцидент произошел в районе села Семеновка.

"Поступило сообщение о жесткой посадке двухместного легкомоторного самолета", – подтвердили в МЧС.

Лайнер упал при попытке взлета. На борту самолета в момент происшествия находился один человек.

"На борту находился мужчина, госпитализирован в Кинель-Черкасскую ЦРБ", – добавили в МЧС.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области. В результате случившегося погиб пилот воздушного судна.