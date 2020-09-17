Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

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Фото: URA.RU/TASS/Владимир Жабриков
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа" произвел аварийную посадку в Магаданской области. Об этом пишет ТАСС.
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, инцидент произошел в Омсукчанском районе.
"Воздушное судно Ми-8 компании "Дальнереченск Авиа" совершило аварийную посадку", – рассказали в пресс-службе.
Информация о пострадавших в данный момент уточняется. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека.
Директор аэропорта Омсукчан отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию. Он пояснил, что в данный момент ведется проверка указанной информации.
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в городском округе Щелково. Сообщалось, что на борту лайнера SportStar находился один человек.
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